201 milliards FCFA de la BID pour la route Godomey-Ouidah-Hillacondji

Le Bénin obtient 201 milliards FCFA de la Banque Islamique de développement (BID) pour la reconstruction et la modernisation de la route Godomey–Ouidah-Hillacondji. Le financement a été approuvé lors de la 363e réunion du Conseil de la BID en décembre 2025.

Le Bénin bénéficie d’un soutien financier important de la BID pour le secteur des transports. Il s’agit d’un montant de 306,89 millions d’euros, soit environ 201 milliards de FCFA pour le projet de dédoublement et de modernisation de la route Godomey – Ouidah – Hillacondji. Ce financement a été approuvé lors de la 363ᵉ réunion du Conseil de la BID tenue en décembre 2025.

Ce projet d’envergure s’inscrit dans la dynamique de modernisation des infrastructures routières engagée par le gouvernement béninois. L’objectif est de renforcer la capacité de cette voie, d’améliorer la sécurité routière et de fluidifier considérablement le trafic.

La modernisation de cet axe stratégique du corridor Abidjan-Lagos contribuera à renforcer l’intégration régionale et à stimuler les activités économiques, notamment le transport de marchandises et la mobilité des personnes. Au-delà de l’amélioration de la circulation, ce projet aura un impact socio-économique significatif. Sa mise en œuvre va générer de nombreux emplois directs et indirects.

Le financement approuvé par le Conseil de la BID s’élève à 1,365 milliard de dollars en faveur de douze pays membres.

26 janvier 2026 par ,