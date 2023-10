2000 athlètes au Cross de la rentrée 2023

L’Office Béninois du Sport Scolaire et Universitaire (OBSSU) a organisé ce samedi 21 Octobre, l’édition 2023 du cross de la rentrée au profit des apprenants des collèges et universités des départements de l’Atacora et de la Donga âgés de moins de 17 ans. Cette 4e édition qui vient après celles à Cotonou, Lokossa et Parakou, a connu un vif succès.

D’après les estimations publiées par le Ministère des Sports sur sa page Facebook, ils sont plus de 2000 élèves et étudiants venus de plusieurs villes du Septentrion qui ont pris d’assaut la place de l’indépendance de Djougou ce samedi. Et ceci, pour prendre part à la 4e édition du cross de la rentrée. Le Directeur Général Adjoint, Monsieur Smith Judicaël Ayadokoun a indiqué que l’initiative vise à détecter les talents afin que le Bénin puisse continuer à participer aux compétitions sportives internationales.

Au terme de la compétition, plusieurs lots ont été distribués aux vainqueurs. Les dix premiers (garçons) et les dix premières (filles) ont eu droit à des enveloppes variant de 75.000 à 10.000, des médailles et plusieurs gadgets.

Voici les vainqueurs par ordre de mérite de l’édition 2023 du cross de la rentrée :



Les U17 chez les garçons

1. Koumema Bernard

2. Laha Djabirou

3. Soulé Ayouba

4. Gobidjo Dadis Boni

5. Taïrou Rachidou

6. Zakari Mounirou

7. Demon Djabo

8. Agué Basile

9. Yartcha Mohamed

10. Zidi Ganiou

Les U17 filles

1. M’po Catherine

2. Kassa Rafiatou

3. Bassaou Assana

4. Basaou Foussena

5. Adam Irada

6. Bio Amidou Mansoura

7. Ouaké Nathalie

8. Daoudou Barikissou

9. Saré Pierrette

10. Idani Kouandiaka

Les U15 garçons

1. Téyayi Hassimou

2. Yartcha Djamiou

3. Baba Akim

4. Touré Samouane

5. Orou Moubarak

6. Amadou Issa

7. Tchinga Nazirou

8. Adamou Fousséni

9. Kpakaté Imourane

10. Larey Massama

Les U15 chez les filles

1. Idrissou Zeynab

2. Yacoubou Amina

3. Séibou Cécile

4. Banawelle Anne

5. Yacoubou Moulibatou

6. Pébiliti Sakina

7. Pélinesso Loukana

8. Saré Nawaratou

9. Zakari Ramdana

10. Yacoubou Moussilimath

J.S

22 octobre 2023 par ,