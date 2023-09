20 volontaires du Corps de la Paix prêtent serment

De nouveaux volontaires du Corps de la Paix ont prêté serment, jeudi 7 septembre 2023, lors d’une cérémonie organisée à Cotonou.

20 nouveaux volontaires du Corps de la Paix se sont engagés à servir les communautés béninoises dans trois secteurs à savoir éducation, santé et agriculture. Les volontaires ont prêté serment à l’issue d’une formation de plusieurs semaines. Ils ont appris la langue française ainsi que plusieurs langues locales du Bénin.

La Mission du Corps de la Paix est de promouvoir la paix et l’amitié dans le monde en remplissant trois objectifs. Il s’agit pour les volontaires de mettre leur savoir-faire et leur assistance technique au service des communautés d’accueil ; aider les populations du pays hôte ȧ avoir une meilleure connaissance et compréhension du peuple américain ; aider le peuple américain ȧ avoir une meilleure connaissance et compréhension des populations du pays hôte. « Nous avons comme but, d’apprendre la culture des pays dans lesquels nous intervenons et leur transmettre également la nôtre. Ce qui est impressionnant cette année, c’est que, le Bénin est le premier pays où nous avons commencé par faire la formation côte-à-côte avec les volontaires de l’enseignement, de la santé et de l’agriculture », a indiqué Marguerite Roy, Directrice du Corps de la Paix au Bénin. Selon le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Jean-Marie Zinsou, le Corps de la Paix apporte un appui très apprécié à la réduction de la pauvreté auprès des couches vulnérables au Bénin à travers chacun de ses programmes.

Akpédjé Ayosso

