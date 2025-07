20 stagiaires au profit du PAPVS

La SIRAT SA recherche 20 stagiaires pour le Programme d’Assainissement Pluvial des Villes Secondaires (PAPVS). Il s’agit de 6 stagiaires en Génie civil, 3 en passation des marchés publics, 2 en comptabilité, 2 en analyse de données et gestion de projets (statistiques, planification, économie, gestion de projets), 6 en développement environnemental, social et genre ou équivalent, 1 en Secrétariat administratif. Les dossiers de candidature doivent être envoyés à l’adresse recrutement@sirat.bj au plus tard le mardi 12 août 2025.

29 juillet 2025 par ,