20 marchés modernes déjà ouverts

Le Bénin poursuit la modernisation de ses infrastructures marchandes. 20 marchés modernes sont déjà construits et ouverts sur les 35 prévus au Programme d’Actions du Gouvernement (PAG).

Le programme de modernisation des marchés progresse sur l’ensemble du territoire béninois. Sur les 35 marchés modernes dont 21 de détails prévus, 20 sont déjà opérationnels, selon la Directrice de l’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANAGEM), Eunice Loisel Kiniffo.

Le dernier de cette série, le marché de Ouando à Porto-Novo, est actuellement en phase de finalisation. « Le marché sera mis à disposition de l’ANAGEM à partir de la fin du mois de janvier et pourra être ouvert dès le mois de février », a précisé la Dg.

Parallèlement à ces infrastructures, d’autres projets marchands sont en cours de développement. Ils concernent notamment un marché au poisson, un marché de poisson fumé à Abomey-Calavi ainsi qu’un site à Godomey destiné aux marchands de plantes médicinales et de charbon.

La construction d’un marché à bétail est également annoncée, tandis que l’ANAGEM assurera la gestion du marché flottant de Ganvié, dont l’opérationnalisation est prévue pour ce mois de janvier.

M. M.

3 février 2026 par ,