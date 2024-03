20 humoristes du Bénin en compétition

Le casting du concours panafricain d’humour, Mon Premier Montreux by Castel Beer, s’est déroulé à Cotonou ce samedi 16 mars 2024.

La saison 4 de Mon Premier Montreux by Castel Beer s’annonce avec un grand intérêt des humoristes. Le casting du concours panafricain d’humour a connu, samedi 16 mars 2024, au Centre Artisttik Africa à Cotonou, la participation de 20 candidats.

Une forte participation comparativement à la moyenne de 15 à 16 candidats enregistrée aux précédentes éditions, selon Clément Michels, Directeur Artistique de Mon Premier Montreux by Castel Beer.

« Ces artistes ont envie d’aller se confronter à la scène internationale », a ajouté le Directeur Artistique.

Le casting a été une « expérience » enrichissante, selon les candidats. « Mes attentes en participant, d’abord c’est d’être vainqueur. Mais si tel n’est pas le cas (…), je vais prendre ça comme une belle expérience et persévérer davantage », a indiqué l’humoriste Sa majesté Omar 2.

« Ça été une très belle aventure pour moi. (…) J’ai essayé de donner le meilleur de moi-même et on attend les résultats » , a confié l’humoriste Petit Tranquille.

A l’issue des castings qui se déroulent dans une dizaine de pays africains, 20 candidats seront sélectionnés. Les 20 meilleurs vont accéder à la demi-finale qui se déroulera à Abidjan. On sélectionnera ensuite les 8 meilleurs pour une finale prévue à Kinshasa. Le grand gagnant ira jouer à la prochaine édition de Montreux comédie festival en Suisse.

Gagnante en titre de la saison 3 de Mon Premier Montreux By Castel Beer, Kadidjath Issotina, a exhorté les candidats à « rester eux-mêmes ». L’humoriste Kadi invite à « ne pas chercher à copier ou à imiter quelqu’un » mais raconter ce qu’on vit. Elle s’est réjouie du nombre de participants au casting notamment de la présence de plus de candidats de sexe féminin.

Les candidats doivent allier « écriture et jeu » pour être performants dans leur art, a conseillé Clément Michels, Directeur Artistique de Mon Premier Montreux by Castel Beer.

« En tant que partenaire, Castel Beer, (…) remercie ces candidats pour le dévouement, la créativité dont ils ont fait preuve », a indiqué Aurel Amoussou, Chef produits bières à la Société Béninoise de Boissons Rafraîchissantes (SOBEBRA). Il a remercié également les consommateurs grâce auxquels la SOBEBRA dispose de moyens pour soutenir la culture et l’art.

Mon Premier Montreux by Castel Beer est organisé par GF Productions en partenariat avec Castel Beer. Il vise à faire découvrir les talents.

