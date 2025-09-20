samedi, 20 septembre 2025 -

683 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Justice

20 ans de prison à un homme pour viol sur mineures




La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné un homme à une peine de 20 ans de prison dans une affaire de viol sur des mineures âgées de moins de 13 ans.

La CRIET a rendu son verdict en appel dans une affaire de viol sur mineures âgées de 13 ans. Le dossier oppose le ministère public, l’Institut national de la femme (INF), et la victime, à un homme âgé de 32 ans.
Le mis en cause selon l’INF, vit au Nigéria et vient par moment dans le village de Kouaténa pour les travaux d’orpaillage. Lors de ses descentes au Bénin, il se fait héberger par le père des mineures âgées de 8 et 5 ans. Dans la nuit du 15 mai 2021 aux environs de 23h 30, sous prétexte de vouloir assouvir ses pulsions sexuelles, il jette son dévolu sur les fillettes de son hôte. « Il prit la fillette de 8 ans, frottant son membre contre ses jambes, et l’agressa sexuellement. Le lendemain, sans aucun remord, il répéta le même mode opératoire avec la mineure âgée de 5 ans », rapporte l’INF à travers une vidéo publiée sur ses canaux digitaux.
Le 5 décembre 2023, le prévenu est condamné à 20 ans de prison dont 15 ferme, et 100 000 francs de dommage et intérêt pour les victimes et au franc symbolique pour l’INF. Connaissant de l’affaire en 2e instance, la CRIET retient contre l’accusé, l’infraction de viol sur mineure de moins de 13 ans, et confirme purement et simplement le premier jugement.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

20 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




La Police arrête deux suspects après un cambriolage à Togba


19 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Informés du cambriolage d’un domicile à Togba, dans la commune (…)
Lire la suite

Des missions de formation pour les militaires béninois au Dakota du Nord


18 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
De nouvelles missions de formation seront organisées au profit des (…)
Lire la suite

Plus d’une tonne de chanvre indien saisie à Savè


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Police républicaine a procédé à la saisie d’une importante quantité (…)
Lire la suite

Blaise Ahouantchédé indique la voie pour contrer la menace terroriste (…)


14 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Face à la menace terroriste au Bénin depuis quelques années, l’expert (…)
Lire la suite

Un faux sapeur-pompier arrêté à Parakou


14 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Police républicaine a interpellé en début de semaine, un imposteur (…)
Lire la suite

2 jeunes condamnés pour vol de fer sur des poteaux de la SBEE


12 septembre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de première instance de Cotonou a jugé, ce vendredi 12 (…)
Lire la suite

7 motos volées et retrouvées en pièces détachées à Zè


11 septembre 2025 par Marc Mensah
Une opération menée, mardi 09 septembre 2025, par le commissariat (…)
Lire la suite

22 personnes dont une femme arrêtées


11 septembre 2025 par Marc Mensah
Vingt-deux (22) personnes, dont une femme et deux grands dealers (…)
Lire la suite

Une mère jugée pour usage de faux certificats de vaccination


11 septembre 2025 par Marc Mensah
Une mère de famille et trois complices présumés ont comparu, mercredi (…)
Lire la suite

Un jeune cybercriminel arrêté avec 124 cartes Sim MTN et MOOV


9 septembre 2025 par Marc Mensah
Un vitrier de 22 ans a été interpellé, mercredi 03 septembre 2025, à (…)
Lire la suite

6 terroristes neutralisés à la Pendjari et au parc W


8 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une offensive des Forces armées béninoises (FAB), a permis de (…)
Lire la suite

Des terroristes abattus dans la Pendjari


8 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une mission de reconnaissance offensive des Forces armées béninoises (…)
Lire la suite

Un couple et leur complice arrêtés pour détention de chanvre indien


2 septembre 2025 par Marc Mensah
Trois personnes ont été arrêtées, lundi 1er septembre 2025 à Covè, pour (…)
Lire la suite

Deux trafiquants arrêtés avec 22 kg de chanvre indien


1er septembre 2025 par Marc Mensah
Deux hommes ont été arrêtés au petit matin du dimanche 31 août à (…)
Lire la suite

36 individus interpellés, 9 kg de chanvre indien saisis


1er septembre 2025 par Marc Mensah
La police républicaine a mené, samedi 30 août 2025, une vaste opération (…)
Lire la suite

La CEDEAO crée une force régionale d’intervention


28 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les chefs d’Etat-major des pays membres de la Communauté économique des (…)
Lire la suite

Un jeune jugé pour vol de fer à béton sur un chantier


26 août 2025 par Marc Mensah
Un jeune homme a comparu, mardi 26 août 2025, devant le Tribunal de (…)
Lire la suite

24 mois de prison pour coups et blessures volontaires


26 août 2025 par Marc Mensah
Un jeune homme a été condamné à 24 mois de prison, dont 18 mois fermes, (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires