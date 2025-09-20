20 ans de prison à un homme pour viol sur mineures

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné un homme à une peine de 20 ans de prison dans une affaire de viol sur des mineures âgées de moins de 13 ans.

La CRIET a rendu son verdict en appel dans une affaire de viol sur mineures âgées de 13 ans. Le dossier oppose le ministère public, l’Institut national de la femme (INF), et la victime, à un homme âgé de 32 ans.

Le mis en cause selon l’INF, vit au Nigéria et vient par moment dans le village de Kouaténa pour les travaux d’orpaillage. Lors de ses descentes au Bénin, il se fait héberger par le père des mineures âgées de 8 et 5 ans. Dans la nuit du 15 mai 2021 aux environs de 23h 30, sous prétexte de vouloir assouvir ses pulsions sexuelles, il jette son dévolu sur les fillettes de son hôte. « Il prit la fillette de 8 ans, frottant son membre contre ses jambes, et l’agressa sexuellement. Le lendemain, sans aucun remord, il répéta le même mode opératoire avec la mineure âgée de 5 ans », rapporte l’INF à travers une vidéo publiée sur ses canaux digitaux.

Le 5 décembre 2023, le prévenu est condamné à 20 ans de prison dont 15 ferme, et 100 000 francs de dommage et intérêt pour les victimes et au franc symbolique pour l’INF. Connaissant de l’affaire en 2e instance, la CRIET retient contre l’accusé, l’infraction de viol sur mineure de moins de 13 ans, et confirme purement et simplement le premier jugement.

F. A. A.

20 septembre 2025 par ,