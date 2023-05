20 ans après, on en sait plus sur le drame du Stade de l’Amitié

20 ans après son concert tragique, le chanteur congolais Koffi Olomidé a foulé le sol béninois ce mardi 02 mai 2023. Dans un entretien sur Eden TV avec Donklam Abalo, l’animateur Jean Louis Azé est revenu sur le drame du samedi 3 mai 2003.

3 mai 2003-3 mai 2023, cela fait déjà 20 ans que des décès et des blessés ont été enregistrés lors d’un concert de l’artiste Koffi Olomidé au stade Général Mathieu Kérékou. Dans un entretien sur Eden TV, l’un des animateurs à ce concert, Jean Louis Azé est revenu sur les circonstances du drame. A l’en croire, il y avait beaucoup de monde. Les fans de l’artiste étaient sur les lieux bien avant l’heure du concert (fixée à 20 heures). Dans les rangs, les gens se bousculaient. L’irréparable a été commis, lorsque l’un des animateurs a pris le micro et a demandé au public d’avancer. Il précise qu’au moment des faits, Koffi Olomidé n’était pas encore sur le terrain. « C’est son orchestre qui y était », a-t-il indiqué. Les sapeurs-pompiers, poursuit Jean Louis Azé, était déjà à pied d’œuvre quand on est allé chercher Koffi Olomidé. Sur scène, l’artiste était surpris d’apprendre qu’il y a eu des décès. Il a présenté ses condoléances et a décidé de ne pas faire son spectacle. « Il est retourné à son hôtel, il n’a pas fait le spectacle le jour-là », a précisé l’animateur live. Le bilan du drame fait état de 17 décès.

La légende de la musique congolaise Koffi Olomidé est à Cotonou depuis ce mardi 02 mai 2023, pour rendre hommages aux disparus. Il a prévu une série d’activités. Ce mercredi 3 mai, une messe de souvenir a été dite à l’église St Michel de Cotonou. Ce jeudi 04 mai, il va procéder au dépôt de gerbe au cimetière PK 14.

3 mai 2023 par ,