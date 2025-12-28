20.000 habitants accèdent à l’eau potable à Dérassi

L’accès à l’eau potable progresse dans la commune de Kalalé. Deux nouveaux réseaux d’eau ont été recrptionnés dans l’arrondissement de Dérassi.

Deux Systèmes d’Approvisionnement en Eau Potable multi-Villages (SAEPmV) ont été réceptionnés à titre provisoire, jeudi 11 décembre 2025, à Dérassi dans la commune de Kalalé. La cérémonie s’est déroulée en présence d’une délégation de l’Agence Nationale d’Approvisionnement en eau potable en Milieu Rural (ANAEPMR).

Les ouvrages, réalisés par China Geo-Engineering Corporation International Ltd (CGCINT), ont été suivis par la mission de contrôle IGIP Afrique. Ils s’inscrivent dans le programme national de construction de 95 SAEPmV. « La réception n’est pas une simple formalité. Elle repose sur des tests techniques précis », a expliqué un responsable de l’ANAEPMR. Pression, débit, étanchéité et qualité de l’eau ont été vérifiés sur le terrain. Les contrôles ont porté sur l’ensemble des équipements.

La commission a parcouru les 38 bornes-fontaines installées dans les zones desservies.

Le premier système, Dérassi 1, couvre cinq grands villages et plusieurs hameaux. Il comprend un réseau de 116 kilomètres et 36 bornes-fontaines. Un château d’eau de 150 m³ assure le stockage et la distribution.

Plus de 20 000 habitants seront desservis dès la mise en service.

À l’horizon 2044, la population bénéficiaire pourrait dépasser 40 000 personnes.

Le second ouvrage, Dérassi 2, dessert Machoré, Guirigando et leurs environs. Son réseau s’étend sur 35 kilomètres avec 14 bornes-fontaines. Il est également équipé d’un château d’eau de 150 m³ et d’un groupe électrogène de secours.

La réception intervient à un moment critique. La période de sécheresse renforce les besoins en eau potable.

Sur place, les populations ont exprimé leur satisfaction. Des chants et des messages de reconnaissance ont accompagné la visite.

Ces réalisations relèvent du marché attribué en décembre 2022 à CGCINT pour 26 SAEPmV dans le Borgou et l’Alibori pour accélérer l’accès universel à l’eau potable en milieu rural.

M. M.

28 décembre 2025 par ,