2 voleurs de moto arrêtés après une panne sèche

2 voleurs présumés de motocyclette ont été interpellés après avoir vu leur fuite brutalement interrompue par une panne d’essence, dans la nuit du vendredi 30 janvier 2026 à Koko, dans la commune de Tchaourou.

Profitant d’une fête villageoise animée à Koko, une localité de la commune de Tchaourou, deux individus se sont emparés d’une moto de marque Bajaj stationnée à proximité du bal. L’engin a été démarré sans difficulté, mais n’a parcouru que quelques kilomètres avant de s’arrêter à l’entrée du village voisin d’Ayégourou.

Faute de carburant, les suspects ont abandonné la moto et sont revenus sur les lieux des festivités, où l’un d’eux a été reconnu par des habitants. Confronté, il a reconnu les faits, dénoncé son complice et guidé la police jusqu’à la moto retrouvée intacte.

Les deux hommes ont été placés en garde à vue au poste de police de Tchatchou. Ils devront répondre de leurs actes devant la justice.

