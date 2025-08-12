2 trafiquants arrêtés au fleuve Niger

L’opération « Faucon pèlerin » s’est poursuivie samedi 9 août 2025 au niveau des embarcadères du fleuve Niger. Deux individus y ont été arrêtés alors qu’ils tentaient de traverser illégalement la frontière avec du chanvre indien.

Deux suspects transportant du chanvre indien dans leurs effets personnels ont été interpellés, samedi 09 août 2025, lors de fouilles au niveau des embarcadères du fleuve Niger à Malanville.

Un (01) kilogramme de chanvre indien a été retrouvé sur les présumés trafiquants.

De sources policières, des contrôles renforcés se poursuivent dans les points sensibles, notamment les marchés et les voies de sortie du territoire béninois.

M. M.

12 août 2025 par ,