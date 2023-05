2 sociétés agréées au Code des investissements

En Conseil des ministres ce mercredi 10 mai 2023, deux sociétés sont agréées au Code des investissements : les sociétés WEBHELP BENIN SASU et GLITTER BENIN SAS.

La société WEBHELP BENIN SASU est agréée au Code des investissements pour son projet de création d’une activité de conseils en relations clients des entreprises, notamment étrangères, aux fins de les accompagner dans la gestion de leurs activités chronophages. L’avantage selon le Conseil des ministres est de « leur permettre de se concentrer sur le cœur de métier et d’améliorer ce faisant le niveau de compétitivité de l’entreprise ».

Quant à la société GLITTER BENIN SAS ; c’est pour son projet de création d’une école de codage qui offrira une nouvelle ligne de service en outsourcing en matière informatique. L’objectif poursuivi est de « former des techniciens aux métiers du digital selon des standards internationaux élevés ». La même source informe qu’il est attendu de ces deux projets, « la création de plus de 300 emplois permanents et une plus-value pour l’économie nationale ».

