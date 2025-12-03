2 sociétés agréées au Code des Investissements

Deux (02) sociétés ont été agréées au Code des Investissements, ce mercredi 3 décembre 2025, en Conseil des ministres.

Deux sociétés sont éligibles au régime des investissements spécifiques. Il s’agit de EKA WORLD SAS, pour son projet de construction et d’exploitation d’un éco-parc de loisirs dans la vallée du Sitatunga, arrondissement de Zinvié, commune d’Abomey- Calavi. La deuxième société BENIN GAS TRANSFORMATION AND SOLUTIONS SA, porte un projet d’installation d’une conduite de gazoduc reliant la centrale électrique de Maria-Gléta à la zone industrielle de Glo-Djigbé et la construction d’une station de décompression de gaz naturel comprimé, dans la zone industrielle de Glo-Djigbé.

« La réalisation de ces deux projets va impacter positivement les secteurs touristique et industriel autant qu’elle contribuera à la création d’emplois décents », informe le Conseil des ministres.

