2 sièges retirés au BR et attribués à l’UP-R à Lalo

La Cour suprême a rendu ce vendredi 20 février 2026, son verdict dans le différend opposant l’Union Progressiste Le Renouveau (UP-R) au Bloc Républicain (BR) dans l’arrondissement de Gnizoumè, commune de Lalo dans la répartition des sièges.

L’UP-R a saisi la Cour suprême au lendemain des élections communales du 11 janvier 2026. Elle réclame deux sièges attribués au Bloc Républicain dans l’arrondissement de Gnizoumè, commune de Lalo. Selon l’UP-R, les résultats sont non conformes aux suffrages exprimés.

Dans son verdict, la Cour Supreme a ordonné le retrait des deux sièges initialement attribués au Bloc Républicain. Ces deux sièges ont été réattribués à l’UP-R. Ce parti devient donc majoritaire au Conseil communal de Lalo avec 13 conseillers sur 25. Le BR perd la majorité qu’il détenait après la proclamation initiale des résultats. Le maire désigné par le BR, Georges Ekpè est sur le point d’être remplacé. L’UP-R devra désigner un nouveau maire.

20 février 2026 par ,