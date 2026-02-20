vendredi, 20 février 2026 -

1765 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Élections communales 2026

2 sièges retirés au BR et attribués à l’UP-R à Lalo




La Cour suprême a rendu ce vendredi 20 février 2026, son verdict dans le différend opposant l’Union Progressiste Le Renouveau (UP-R) au Bloc Républicain (BR) dans l’arrondissement de Gnizoumè, commune de Lalo dans la répartition des sièges.

L’UP-R a saisi la Cour suprême au lendemain des élections communales du 11 janvier 2026. Elle réclame deux sièges attribués au Bloc Républicain dans l’arrondissement de Gnizoumè, commune de Lalo. Selon l’UP-R, les résultats sont non conformes aux suffrages exprimés.

Dans son verdict, la Cour Supreme a ordonné le retrait des deux sièges initialement attribués au Bloc Républicain. Ces deux sièges ont été réattribués à l’UP-R. Ce parti devient donc majoritaire au Conseil communal de Lalo avec 13 conseillers sur 25. Le BR perd la majorité qu’il détenait après la proclamation initiale des résultats. Le maire désigné par le BR, Georges Ekpè est sur le point d’être remplacé. L’UP-R devra désigner un nouveau maire.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

20 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Luc Gnacadja reçoit les clés de la ville et fixe le cap


20 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le nouveau maire de Cotonou, Luc Gnacadja, a officiellement reçu les (…)
Lire la suite

Benjamin Hounkpatin à la tête de l’Enseignement supérieur


20 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La ministre sortante de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (…)
Lire la suite

Pourquoi j’appelle à voter pour Romuald Wadagni en 2026


20 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
En 2026, le Bénin ne choisira pas seulement un président. Il choisira (…)
Lire la suite

La CENA échange avec l’ambassadrice du Bénin en France


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le président de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA), (…)
Lire la suite

Nouvelles règles pour la désignation des membres des Commissions


19 février 2026 par Marc Mensah
Le décret n° 2026-028 du 4 février 2026 modifie les règles de (…)
Lire la suite

La CENA encore en retard pour la sélection des agents électoraux


19 février 2026 par Ignace B. Fanou
L’élection présidentielle du 12 avril 2026 s’annonce à grands pas. A (…)
Lire la suite

Bio Tchané et Assouman conservent encore leurs postes ministériels


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Deux des quatre membres du gouvernement élus députés au titre de la 10e (…)
Lire la suite

Quatre décrets adoptés ce mercredi en Conseil des ministres


18 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le chef de l’Etat Patrice Talon et les membres de son gouvernement ont (…)
Lire la suite

Vers la ratification, de l’Accord instituant la Facilité africaine de (…)


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le gouvernement béninois a annoncé mercredi 18 février 2026, la (…)
Lire la suite

Jean-Michel Abimbola et Yayi Éléonore quittent le gouvernement


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Deux (2) membres du gouvernement béninois ont décidé de tourner la page (…)
Lire la suite

La CENA entame le paiement des agents électoraux


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a entamé le paiement (…)
Lire la suite

Luc Gnacadja entre en fonction ce vendredi


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
La cérémonie de passation de charges entre le maire sortant, Luc (…)
Lire la suite

4 femmes sur 77 maires au Bénin


17 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Bénin a enregistré ces dernières années des avancées notables en (…)
Lire la suite

Abou Torou prend les rênnes du cabinet de Djogbénou


17 février 2026 par Marc Mensah
Le nouveau Directeur de cabinet du président de l’Assemblée nationale (…)
Lire la suite

Les élus UP-R contestent la désignation du maire NOMA Aboubakar


16 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Les À Tanguiéta, l’installation du nouvel exécutif communal continue (…)
Lire la suite

Le NDI déploie une mission d’évaluation préélectorale au Bénin


16 février 2026 par Akpédjé Ayosso
À deux mois de l’élection présidentielle d’avril 2026, le National (…)
Lire la suite

Anselme Aguemon, nouveau maire d’Ifangni


16 février 2026 par Akpédjé Ayosso
La commune d’Ifangni a un nouveau maire. À l’issue de la cérémonie (…)
Lire la suite

Les maires des neuf communes de l’Atacora installés


15 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Les cartes sont désormais redistribuées à la tête des communes de (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires