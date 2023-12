2 responsables et un prestataire devant la CRIET

Les prévenus déposés en prison dans l’affaire de surfacturation de matériels à la Poste SA du Bénin ont été écoutés, ce jeudi 7 décembre 2023, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Une affaire de surfacturation de matériels à la Poste SA devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le Directeur administratif et financier, la Personne responsable des marchés publics (Prmp) et un prestataire de la Poste SA sont cités dans cette affaire. Il est reproché à ces personnes d’avoir fait de la surfacturation dans l’achat de matériels pour la Poste SA notamment des clés de coffre-fort. 60 clés dont l’unité s’élève à 160.000 FCFA ont été achetés pour un montant total de 9.600.000 de FCFA. La pose des clés a nécessité 1.500.000 FCFA soit 25 000 FCFA par pose. Le montant total des opérations est de 11.100.000 FCFA. Selon Banouto, la directrice générale de la Poste a confié à la barre ce jeudi, que les clés ont été commandées pour renforcer le système de sécurité. Chez d’autres vendeurs, les mêmes clés seraient au prix de 5000 FCFA. Dans ses propos, la directrice a affirmé avoir reçu 3 clés alors que les accusés auraient acheté une serrure à 5 clés.

Le DAF a reconnu que les clés ont été achetés à 160.000 FCFA l’unité. Le prestataire affirme avoir proposé au DAF, 1.000.000 FCFA dans cette affaire. Le DAF n’aurait pas accepté les sous. Selon la Personne responsable des marchés publics de La Poste du Bénin, dans le répertoire de la base de données de la commande publique, le prix indiqué est entre 20 000 et 53 000 FCFA. Selon la Cour, certains points doivent être clarifiés dont entre autres la composante de la serrure. Le dossier a été renvoyé au 18 janvier 2024.

A.A.A

8 décembre 2023 par ,