2 réseaux de vol de motos démantelés en deux semaines

Deux opérations coup de poing, menées fin octobre 2025, ont permis de neutraliser des bandes spécialisées dans le vol de motos à Bassila dans le département de la Donga.

Dans le village d’Aoro, la police a mis la main sur un individu et son complice après le vol d’une moto Haojue Express sur le marché d’Akpassa. Grâce à une enquête rapide, les forces de l’ordre ont pu récupérer l’engin volé.

À Manigri, une autre perquisition a conduit à une découverte inattendue. Trois motos dames et deux de marque Bajaj, toutes d’origine douteuse, ont été saisies au domicile d’un suspect.

M. M.

10 novembre 2025 par ,