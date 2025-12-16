2 personnes en prison pour assassinat

Une enquête a été ouverte après l’assassinat de Richard Gabin Gbédé, promoteur du Comité international de la solidarité africaine (CISA). Des présumés auteurs ont été présentés ce lundi 15 décembre 2025 au parquet du Tribunal de première instance de 2e classe d’Abomey-Calavi.

Deux (2) personnes soupçonnées du meurtre de Richard Gabin Gbédé, promoteur du Comité international de la solidarité africaine (CISA) séjournent désormais en prison. Les suspects ont été écoutés sur les faits qui leur sont reprochés. La victime menait un projet panafricain basé sur l’entraide entre plusieurs pays, dont le Bénin et le Togo. Des tensions internes, surtout liées à la gestion de fonds, ont détérioré ses relations avec certains collaborateurs à Cotonou. Début décembre 2025, il a fait le déplacement sur Cotonou pour tenter de régler ces différends. Richard Gbédé a disparu le 4 décembre après avoir quitté son hôtel à Godomey.

Selon les informations, l’un des mis en cause a avoué lui avoir porté un coup de couteau. D’autres personnes auraient ensuite participé à l’agression, entraînant la mort de la victime. Dans le cadre de cette affaire, deux autres personnes sont activement recherchées par la police républicaine. L’audience est prévue pour le 13 janvier 2025.

A.A.A

16 décembre 2025 par ,