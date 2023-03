2 nominations dans deux ministères

En Conseil des ministres ce mercredi 1er mars 2023, il a été procédé à deux nominations au Ministère de l’Économie et des Finances et au Ministère de l’Eau et des Mines.

Au ministère de l’Economie et des Finances, Monsieur Ranti I. AKINDES a été nommé Directeur général de la Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT).

La nomination a été prononcée en Conseil des ministres ce mercredi 1er mars 2023.

Monsieur Lassa TOSSOU a été nommé Directeur adjoint de la Planification, de l’Administration et des Finances au ministère de l’Eau et des Mines.

