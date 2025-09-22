2 morts dans une attaque à N’Dali

Une attaque meurtrière a eu lieu dans la nuit du 20 au 21 septembre 2025 à Marégourou, dans l’arrondissement de Bori à N’Dali. Le bilan fait état de deux morts dont une femme enceinte et plusieurs blessés.

Un revendeur de bétail a été attaqué chez lui par un groupe d’individus armés ce week-end. Il revenait du marché de Sonnoumon. L’homme a opposé une résistance farouche, parvenant à neutraliser l’un de ses agresseurs et à en blesser plusieurs autres. Sa femme enceinte a été tuée par balle dans cette attaque.

Selon le maire de N’dali, Daouda Saka Méré, rapporté par Banouto, l’attaque a été menée par une dizaine d’individus armés de fusils artisanaux et de machettes. Ils ont fait irruption chez le commerçant pour voler ses recettes.

Les forces de sécurité sont intervenues pour sécuriser la zone et ouvrir une enquête. Sur les lieux, il a été retrouvé trois fusils, dont deux artisanaux. Le corps du malfaiteur neutralisé a été transféré à la morgue de Parakou. Le revendeur de bétail recevait des menaces où il habitait. À en croire le maire, il s’est rapproché de la ville pour être épargné des menaces. Se prononçant sur des menaces similaires au niveau de la commune, le maire a annoncé une réunion avec les commissaires et chefs d’arrondissement axée sur le renforcement de la sécurité à N’Dali.

A.A.A

22 septembre 2025 par ,