Fraude en matière électorale

2 militants LD condamnés à 24 mois avec sursis et 500 000 F d’amende




Interpellés dans le cadre de l’affaire de fausses procurations liées au retrait de duplicatas de quitus fiscaux, deux (2) responsables du parti Les Démocrates (LD) dans le Mono ont été condamnés ce lundi 24 novembre 2025 à la CRIET, à 24 mois de prison avec sursis et 500 000 FCFA d’amende.

Poursuivis pour « faux, usage de faux et fraude en matière électorale », les deux militants interpellés le 6 novembre sont désormais fixés sur leur sort. La CRIET a condamné les deux responsables du parti dans le Mono à 24 mois d’emprisonnement avec sursis, assortis d’une amende de 500 000 FCFA.

L’affaire a éclaté suite aux plaintes enregistrées par la Direction générale des Impôts. Selon un communiqué du procureur spécial de la CRIET, Elonm Mario Metonou, daté du 7 novembre, des responsables du parti ont sollicité des duplicatas de quitus fiscaux et de casiers judiciaires pour des personnes n’ayant parfois aucun lien avec la formation politique, ou pour des sympathisants ayant déjà obtenu leurs documents.

De fausses procurations ont été fabriquées afin de retirer les pièces administratives indispensables au dépôt des candidatures pour les élections communales et législatives.

24 novembre 2025




