2 militaires béninois jugés à la Criet

La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet) a examiné le dossier de deux militaires béninois poursuivis pour abus de fonction et cession de munitions.

En détention provisoire depuis le 3 janvier, les deux militaires ont été présentés à la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet).

Selon les faits, l’un des militaires, instructeur à l’Ecole Normale des Officiers (ENO) de Toffo, a pris des munitions au cours de l’une de ses formations. Les munitions ont été ensuite vendues à un autre militaire.

Poursuivis pour « abus de fonctions et cession de munitions », les deux soldats ont arrêtés et déposés en prison.

Lors des débats à la CRIET, le ministère public a requis 2 ans de prison ferme et 500 000 FCFA d’amende contre le militaire instructeur.

Contre le deuxième prévenu, il a été demandé 3 ans de prison ferme et 1 000 000 FCFA d’amende, rapporte Librexpress.

Les deux militaires seront fixés sur leur sort à la prochaine audience prévue pour le 25 avril 2023.

