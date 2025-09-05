2 jeunes tués dans un accident de circulation

Un grave accident de circulation a coûté la vie à deux jeunes ce vendredi 5 septembre 2025, à Tamarou, dans la commune de N’Dali.

Accident tragique à Tamarou, un village de l’arrondissement de Ouénou, dans la commune de N’Dali. Selon les informations rapportées par la radio SU TII SUA FM, le drame implique un motocycliste et son passager. Le motocycliste a perdu le contrôle de son véhicule suite à une collision avec des animaux. Un camion en provenance de Parakou, n’ayant pas pu freiner à temps, les a malheureusement fauchés. Le choc s’est révélé fatal : les deux victimes sont décédées sur place.

Les autorités locales et les forces de l’ordre, alertées peu après le drame, se sont rendues sur les lieux pour procéder au constat d’usage.

