2 jeunes du BR au sein du Bureau d’âge, 9è législature

Le Bloc Républicain (BR) sera bien représenté dans le Bureau de l’Assemblée nationale, 9è législature au travers de ses deux plus jeunes députés élus dans le cadre des élections législatives du 8 janvier dernier.

« La première séance de chaque législature est présidée par le doyen d’âge de l’Assemblée nationale, assisté des deux plus jeunes députés pour remplir le rôle de secrétaire jusqu’à l’élection du bureau », stipule l’article 6 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

Deux jeunes députées du Bloc Républicain (BR) siègeront au sein du Bureau d’âge de l’Assemblée nationale, 9è législature qui conduira les travaux au parlement à l’installation, le 12 février 2023, des 109 élus aux élections législatives du 8 janvier 2023.

Il s’agit de Titilayo Adjaï élue dans la 22è Circonscription Electorale et de Mounifa Tidjani Karim qui est élue dans la 13è. Ces deux élues « incarnent ainsi le symbole de la marque distinctive du Bloc Républicain qui a fait confiance à de nombreux jeunes et femmes et les a positionnés au centre de sa vision de l’action politique dans notre pays », a indiqué le BR dans un communiqué en date du 2 février 2023.

La présence de ces deux jeunes au sein du Bureau d’âge de l’Assemblée nationale, 9è législature « conforte le parti du cheval cabré dans l’implémentation de son programme de législature qui vise à impacter favorablement ladite législature dont les orientations sont vivement attendues au profit de l’amélioration du bien-être des jeunes et des femmes en République du Bénin », précise le BR.

Le Bureau d’âge est dirigé par le doyen d’âge. Pour cette 9è législature, c’est Barthélémy Cossi Mellon Vidjinnangni (75 ans), élu sur la liste du parti Union progressiste Le Renouveau dans la 5è Circonscription Electorale qui est le doyen d’âge.

« Le bureau d’âge dirige les séances plénières de l’Assemblée nationale jusqu’à l’élection du bureau qui doit intervenir, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la première séance plénière. Il a pour rôle de soumettre à l’appréciation de la plénière toutes questions relatives à l’élection des membres du bureau de l’Assemblée nationale, aux vacances, l’administration et l’invalidation des sièges des députés. A l’exception des questions urgentes d’intérêt immédiat et de celles relatives à l’élection du bureau, aux vacances, à l’admission et à l’invalidation des députés, aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d’âge ».

