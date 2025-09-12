2 jeunes condamnés pour vol de fer sur des poteaux de la SBEE

Le Tribunal de première instance de Cotonou a jugé, ce vendredi 12 septembre 2025, trois jeunes hommes dont un récupérateur de ferraille pour des faits de « destruction volontaire de biens publics, vol et recel ».

Vêtus de gilets et de casques aux couleurs d’une entreprise de BTP courant août 2025, deux jeunes hommes cassaient un poteau de la Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) sur un chantier du projet Asphaltage, situé derrière le Centre de santé de la Police républicaine à Vêdoko, lorsqu’ils ont été appréhendés. Les suspects voulaient extraire du poteau le fer à béton.

Lors de l’enquête, ils ont conduit les policiers à un troisième homme : un récupérateur de ferraille, à qui l’un des prévenus avait vendu un lot de fer usager à 15 000 FCFA un mois plus tôt.

Nés respectivement en 1999, 1993 et 2004, les prévenus sont poursuivis pour « destruction volontaire de biens publics, vol et recel ».

A l’audience du 26 août dernier, l’un des accusés a affirmé qu’il croyait simplement avoir été embauché comme manœuvre sur un chantier.

Selon les débats, un autre prévenu aurait fourni les outils nécessaires pour casser les poteaux et organiser le vol.

La SBEE réclame 50 millions FCFA

La SBEE, représentée à l’audience, estime son préjudice à 50 millions de FCFA. Selon son représentant, 50 poteaux étaient stockés temporairement sur le site, dans l’attente d’une évaluation par l’entreprise en charge de l’Asphaltage.

A l’audience de ce 12 septembre 2025, l’avocat du récupérateur de ferraille a plaidé la ‘’clémence’’ du Tribunal. Son client n’avait pas conscience de ce que les objets achetés provenaient d’un vol. Le juge pourrait, à tout le moins, assortir de sursis la peine, a demandé la défense.

Le Ministère public a requis la relaxe au bénéfice du doute contre l’un des prévenus. Les faits n’ont pas été établis qu’il a participé à l’infraction.

Il a été ordonné de retenir dans les liens de la prévention le principal suspect pour ‘’destruction volontaire de biens publics et vol’’ et le récupérateur de ferraille pour ‘’recel’’. Il a été également requis contre chacun d’eux la peine de 36 mois de prison dont 24 mois de sursis, une amende de 200 000 FCFA et à payer solidairement à la SBEE la somme de 10 millions FCFA pour toute cause de préjudice confondu.

Le juge a prononcé la relaxe de l’un des prévenus.

Le principal accusé et le récupérateur de ferraille ont été condamné chacun à 36 mois d’emprisonnement ferme dont 12 fermes, 200.000 FCFA d’amende.

Les deux prévenus sont condamnés à verser solidairement à la SBEE, la somme de 10.000.000 FCFA pout toute cause de préjudices confondus.

