2 jeunes condamnés pour agression sur une prostituée

Le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou, a condamné deux jeunes hommes pour agression sur une travailleuse de sexe.

Condamnation pour violence et voie de fait et tentative de vol. Selon les informations de Bip Radio, les accusés âgés d’environ 20 ans ont écopé chacun de 6 mois de prison. La victime est une travailleuse du sexe. Elle était en pleine discussion avec l’un des accusés qui s’est fait passer pour un client. Un autre jeune apparait brusquement et lui jette de l’essence sur le visage. Ses cris ont alerté l’entourage. Elle a été secourue. À la barre, les agresseurs ont reconnu les faits. Selon eux, ils étaient sur le point de voler le téléphone de leur victime.

Akpédjé Ayosso

9 mai 2023 par ,