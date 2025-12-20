2 individus interpellés sur une moto volée ‎

‎L’équipe de patrouille du commissariat de l’arrondissement de Zèko dans le département de l’Atlantique a interpellé, jeudi 18 décembre 2025, deux individus suspectés de vol de moto.

‎Deux individus circulaient sur une moto de marque BAJAJ lorsqu’ils ont été interpellés par l’équipe de patrouille du commissariat de l’arrondissement de Zèko.

‎La moto ne possédait aucune pièce administrative. Le numéro de châssis avait été visiblement altéré.

‎Interrogés, les deux hommes ont affirmé venir de Kétou. Ils prétendaient se rendre à une cérémonie à Kpozoun-Sèmé. Mais, les vérifications policières ont révélé que l’un des suspects est un repris de justice. C’est un spécialiste du vol de deux-roues opérant en bande organisée dans le département du Plateau.

‎Selon la police, les deux suspects ont été placés en garde à vue.

L’enquête se poursuit pour identifier le légitime propriétaire de la moto et démanteler d’éventuels complices, a précisé la même source.

‎M. M.

20 décembre 2025