2 individus interpellés sur une moto volée ‎

845 visites en ce moment
L’équipe de patrouille du commissariat de l’arrondissement de Zèko dans le département de l’Atlantique a interpellé, jeudi 18 décembre 2025, deux individus suspectés de vol de moto.
Deux individus circulaient sur une moto de marque BAJAJ lorsqu’ils ont été interpellés par l’équipe de patrouille du commissariat de l’arrondissement de Zèko.
La moto ne possédait aucune pièce administrative. Le numéro de châssis avait été visiblement altéré.
Interrogés, les deux hommes ont affirmé venir de Kétou. Ils prétendaient se rendre à une cérémonie à Kpozoun-Sèmé. Mais, les vérifications policières ont révélé que l’un des suspects est un repris de justice. C’est un spécialiste du vol de deux-roues opérant en bande organisée dans le département du Plateau.
Selon la police, les deux suspects ont été placés en garde à vue.
L’enquête se poursuit pour identifier le légitime propriétaire de la moto et démanteler d’éventuels complices, a précisé la même source.
M. M.