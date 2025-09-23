2 individus interpellés pour trafic de munitions

Une opération conjointe de la Police républicaine et de la Douane béninoise au poste de Bétérou, commune de Tchaourou, a permis, lundi 22 septembre 2025, de démanteler un réseau de trafic de munitions.

Un conducteur de taxi-auto a été intercepté avec à son bord un colis suspect. La fouille des agents de la Police et de la Douane au poste de Bétérou a conduit à la découverte de 500 cartouches de calibre 12, soigneusement réparties dans 10 emballages de 25 unités chacun.

Le conducteur du taxi, immédiatement interpellé, a tenté de se dédouaner, affirmant qu’il ignorait la nature du colis. Les investigations menées à la suite de l’interrogatoire ont permis de remonter jusqu’au véritable propriétaire du colis. Ce dernier, rapidement localisé, a été arrêté. Il aurait reconnu les faits lors de son audition, selon les informations rapportées par Fraternité FM.

Les enquêtes se poursuivent afin d’identifier et d’arrêter d’éventuels complices liés à ce réseau de trafic d’armes et de munitions.

