Escroquerie foncière à Tori-Cada

2 hommes arrêtés pour vente frauduleuse d’un champ d’ananas




La police a interpellé, lundi 22 décembre 2025, deux individus dans l’arrondissement de Tori-Cada. Ils tentaient de vendre un champ d’ananas appartenant à autruiî.

Deux individus ont tente de soutirer la somme de 650 000 FCFA à leur victime, dans une opération de vente de champ d’ananas à Tori-Cada. Mais l’escroquerie a été déjouée.

Selon les faits, la victime, un pasteur et producteur d’ananas domicilié à Allada, a été approché par l’un de ses employés, résidant à Hétin Yenawa dans l’arrondissement de Tori-Cada, pour la vente d’un champ d’ananas estimé à 650.000 FCFA.

Afin de donner du crédit à la transaction, l’employé a associé un complice, conducteur de véhicule de profession, qui se faisait passer pour le propriétaire légitime du champ, selon les informations recueillies par la police.

Mais avant de conclure l’affaire, le potentiel acheteur a pris le soin de se renseigner auprès des riverains du domaine concerné. Ces derniers lui ont alors révélé l’identité du véritable propriétaire du champ, mettant ainsi au jour la tentative d’escroquerie.

Se sentant lésé, le pasteur a saisi le commissariat de Tori-Cada. Les forces de l’ordre se sont immédiatement mises à la recherche des suspects, qui ont été interpellés puis placés en garde à vue.

Les deux hommes devront répondre de leurs actes devant le Procureur de la République, a indiqué une source sécuritaire, rappelant que la vigilance reste essentielle, notamment en cette période de fêtes de fin d’année, propice aux manœuvres frauduleuses.
M. M.

26 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




