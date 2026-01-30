2 faux secouristes arrêtés après le vol d’une moto

La police a interpellé deux individus soupçonnés d’avoir volé une motocyclette appartenant à un accidenté.

Après un accident sans gravité, samedi 24 janvier 2026 à Natitingou, un usager de la route s’était retrouvé immobilisé avec sa moto, une Haojue KA, connue sous l’appellation Apache. C’est dans ce contexte que deux hommes se sont approchés de l’accidenté, se présentant comme des personnes désireuses de lui venir en aide. S’exprimant dans le même dialecte que la victime, ils ont gagné sa confiance. Ils lui ont proposé de mettre la moto en sécurité et de la conduire dans un atelier.

Selon les éléments de l’enquête, les suspects se sont ensuite réparti les rôles. L’un est parti avec la moto, promettant de la déposer à un point convenu. L’autre a accompagné la victime à pied avant de prétexter un besoin naturel pour disparaître. Arrivée au lieu de rendez-vous, la victime n’a retrouvé ni les deux hommes ni sa motocyclette.

Une plainte a été déposée au commissariat central de Natitingou. Les investigations menées ont permis de localiser les suspects à Bèssè, dans la commune de Savè. Ils ont été interpellés alors qu’ils circulaient sur une autre moto du même modèle.

D’après les enquêteurs, la moto volée aurait été revendue pour financer l’achat de ce nouvel engin.

Malgré une identification formelle par la victime, les deux suspects contestent les faits. Ils ont été transférés sous escorte au commissariat central de Natitingou, où l’enquête se poursuit.

M. M.

30 janvier 2026 par , ,