2 détenus évadés à Lalo rattrapés à Bohicon

Fin de cavale pour deux (02) présumés voleurs.

2 présumés voleurs, en fuite depuis leur évasion du commissariat de Lalo, ont été interpellés dans la nuit du 27 au 28 février 2026 par les éléments du commissariat de l’arrondissement d’Avogbanna, dans la commune de Bohicon.

Les deux individus avaient été arrêtés début février en flagrant délit de vol de moutons et d’une moto dans un village de la commune de Lalo, département du Couffo.

En garde à vue, les deux prévenus ont réussi à s’évader. Mais ils ont été localisés à Bohicon dans le département du Zou.

Le premier suspect a été interpellé dans la journée du vendredi 27 février. Il a ensuite conduit les agents jusqu’à son complice, retrouvé le samedi 28 février vers 08h30 dans un kiosque à Ahouawè.

Selon le commissariat de Police d’Avogbanna, les deux individus seront remis à la disposition du commissariat de Lalo, après avis du procureur de la République près le Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey.

M. M.

28 février 2026 par ,