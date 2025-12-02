2 enfants tués dans l’accident d’un camion de coton

Un grave accident a endeuillé la ville de Parakou cet après-midi du mardi 02 décembre 2025.

Un camion chargé de coton, en provenance de Komiguéa dans la commune de N’Dali, a dérapé avant de percuter une boutique de pièces détachées.

L’accident s’est produit, mardi 02 décembre 2025 ; au carrefour Deema Radio, à l’entrée nord de la ville de Parakou.

Le bilan fait état de deux enfants fauchés. Une fille et un garçon qui rentraient de l’école. Plusieurs blessés ont été recensés.

Les dégâts matériels sont importants. Selon Fraternitefm, plusieurs motos ont été broyées et pan de mur s’est effondré.

Les causes du drame restent à déterminer. Fatigue, somnolence, panne mécanique ? Aucun témoignage n’évoque pour l’instant une vitesse excessive.

La police s’est rendue sur les lieux pour le constat.

