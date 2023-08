2 cybercriminels arrêtés à Cotonou et Calavi

Deux individus spécialisés dans les arnaques en ligne ont été interpellés ce vendredi 18 août 2023 à Abomey-Calavi et à Cotonou.

L’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC), a procédé à l’arrestation d’un cybercriminel présumé à Aïcthedji, un quartier sis dans la commune d’Abomey-Calavi ce vendredi 18 août 2023. L’interpellation s’inscrit dans le cadre d’un dossier d’arnaque en ligne. Le cybercriminel aurait escroqué 65 mille euros soit environ 45 millions de FCFA à une ressortissante de la Finlande.

Un autre individu a été interpellé à Cotonou, toujours pour des faits d’arnaque et d’escroquerie en ligne. Plus de 100 cartes SIM de différents réseaux GSM du Bénin et d’autres pays ont été retrouvées au domicile de ce second cybercriminel.

