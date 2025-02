2 consultants épinglés pour fausses références professionnelles

Deux consultants individuels ont été exclus de la commande publique en République du Bénin, à compter du 28 février 2025 au 27 février 2030. Les mis en cause ont été épinglés par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) pour des faits de production de fausses références professionnelles dans le cadre de la procédure de recrutement de consultant individuel chargé de l’audit de performances environnementale et sociale des travaux (PA2 et QAQC) du Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou.

Monsieur CHABI BIAOU IBIDUN HERVE et monsieur DJINADOU RACHADE OLADJIDE ADJADI, deux consultants individuels, sont obligés d’attendre encore une période de cinq (05) ans (28 février 2025 au 27 février 2023) avant de « soumissionner ou se voir attribuer, à titre individuel ou en groupement », à un marché public ou projet financé par le budget national ou des bailleurs extérieurs.

Ces deux consultants individuels ont produit dans leur manifestation respective, de « fausses expériences à savoir l’une des missions réalisées au Mali pour monsieur CHABI Biaou lbidun Hervé et les trois missions d’audit de conformité environnementale et sociale réalisées au Burkina Faso au cours des cinq dernières années par monsieur DJINADOU Rachade Oladjidé Adjadi ».

Des faits que les mis en cause ont reconnu à l’instruction des dossiers.

Ils avaient été retenus sur une liste de cinq consultants dans le cadre du recrutement d’un Consultant Individuel chargé de l’Audit de Performances environnementale et sociale des travaux PAPC dans les bassins Pa2 et QaQc au titre des années 2022, 2023, 2024 et final.

