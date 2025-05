2 cas de variole singe (Mpox) détectés à l’ouest du Bénin (Togo)

Le Togo, pays voisin à l’ouest du Bénin, a enrégistré deux cas de variole simienne (Mpox ou variole du singe). Cette situation appelle à une vigilance accrue des populations.

Le Mpox (variole du singe ou Monkeypox) est signalé au Togo. Un cas a été détecté et confirmé le 16 mai 2025 dans ce pays voisin du Bénin. La victime est une femme de 22 ans, résidant dans le district sanitaire du Golfe, région du Grand Lomé. Elle est prise en charge dans un service spécialisé de maladie infectieuse. Aux dernières nouvelles, son mari aussi serait détecté positif à l’épidemie.

Face à cela, les autorités togolaises ont pris des dispositions telles que le renforcement de la surveillance épidémiologique, l’alerte précoce et la confirmation ; organiser la prise en charge et sensibiliser la population sur les mesures préventives et la conduite à tenir devant des signes de suspicion.

Le Mpox ou variole simienne est une maladie virale et contagieuse qui se transmet par contact direct ou indirect avec du sang, des liquides organiques ou des lésions de la peau ou encore des muqueuses d’animaux infectés.

La transmission interhumaine, de personne à personne, peut se produire par contact étroit, notamment lors des rapports sexuels, avec des sécrétions respiratoires infectées, des lésions cutanées d’une personne infectée ou avec des objets contaminés par des liquides biologiques. Il se manifeste par une fièvre, des courbatures, éruptions cutanées etc. Dans certains cas, le Mpox conduit à la mort.

Au Bénin, la vigilance citoyenne et la réactivité des autorités sanitaires seront déterminantes pour contenir tout risque d’épidémie.

A.A.A

