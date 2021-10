2 carrières fermées, 1 promoteur en prison

Les carrières d’exploitation de kaolin d’Adjozounmè et de sable d’Iwoyé dans la commune de Kétou, département du Plateau ont reçu, jeudi 28 octobre 2021, la visite de la Brigade Mobile de Contrôle (BMC) des carrières d’exploitation de ressources minérales dont le sable, la latérite, le gravier roulé, des pierres et des substances précieuses.

Les travaux d’extraction de kaolin ont été suspendus sur le site d’Adjozounmè, à la suite d’une visite inopinée de la Brigade Mobile de Contrôle (BMC) des carrières d’exploitation de ressources minérales dont le sable, la latérite, le gravier roulé, des pierres et des substances précieuses effectuée sur le site. Des trous creusés à plus de douze mètres de profondeur et abandonnés après l’extraction, des ouvriers en pleine activité sur une exploitation ouverte sans autorisation préalable, et autres. C’est le constat fait jeudi 28 octobre 2021 par la BMC et le Préfet du Plateau.

La délégation a saisi plusieurs sacs de 50 kg contenant les matières extraites du site.

« La terre dont vous prétendez être propriétaires, appartient à l’Etat ainsi que les ressources du sous-sol », a rappelé le préfet du Plateau, Daniel Valère Sètonnougbo avant d’ajouter que l’exploitation de carrières est réglementée en République du Bénin. « Toute exploitation de ressources minérales est subordonnée à une autorisation du ministère des mines et vous devez payer également les taxes de développement local à la commune », a rappelé le préfet, rapportés par l’ABP.

Après la visite, il a été ordonné la fermeture du site.

Sur le site d’exploitation de sable d’Iwoyé dans l’arrondissement d’Idigni, deux camions chargés de sable ont été arraisonnés et l’un des promoteurs a été interpellé par la police.

Les travaux d’extraction de sable ont été également suspendus sur le site, sur instruction de la BMC.

