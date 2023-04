2 braqueurs arrêtés à Pèrèrè

Les populations de Guinagourou dans la commune de Pèrèrè, département du Borgou ont confié à la police, deux (02) malfrats arrêtés dans la matinée du dimanche 16 avril 2023.

Deux malfrats spécialisés dans les vols à mains armées de motos et autres ont tiré en direction d’un transporteur d’essence frelatée aux environs de 4 heures du matin dans la nuit du dimanche 16 avril dans l’arrondissement de Guinagourou sur l’axe menant au Nigéria.

Des riverains sont intervenus et ont réussi à maîtriser les deux malfrats. Il a été retrouvé en leur possession des armes, des clés de moto et des talismans.

Les deux braqueurs arrêtés ont confié aux agents de police commissariat de l’arrondissement de Guinagourou.

