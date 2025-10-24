2 arbitres béninois présélectionnés pour la CAN 2025

Deux (02) arbitres pourraient représenter le Bénin lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.

Djindo Louis Houngnandande et Ayimavo Aymar Ulrich Éric figurent parmi les arbitres présélectionnés par la Confédération africaine de football (CAF) pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), qui se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Avant la compétition, les deux arbitres devront passer un stage d’évaluation exigeant, prévu du 8 au 13 novembre au Caire. Cette session regroupera les meilleurs arbitres du continent pour des tests théoriques et physiques décisifs.

Cette présélection témoigne du progrès constant de l’arbitrage béninois, dont les représentants s’imposent peu à peu dans les compétitions majeures de la CAF.

