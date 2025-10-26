dimanche, 26 octobre 2025 -

CRIET

2 ans et 10 ans de prison pour atteinte sexuelle sur mineure




La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a jugé deux hommes dans des affaires distinctes pour atteinte sexuelle sur mineure. Ils ont été condamnés à 2 ans et 10 ans de prison.

Condamnation par la CRIET dans des affaires d’atteinte sur mineure. La première affaire oppose le ministère public, l’Institut national de la femme, et l’accusé Gounadon Victorien, conducteur de taxi-moto âgé de 49 ans. Les faits se sont déroulés en octobre 2023, au quartier Sodjêatinmè à Cotonou. L’accusé est l’oncle de la victime vivant sous le même toit.

Il a invité sa nièce âgée de 6 ans dans sa chambre. L’ayant conduit sur la douche, il a abusé sexuellement d’elle. L’acte a été révélé à la mère le lendemain. Poursuivi pour atteinte sexuelle sur mineure, Gounadon Victorien est condamné en premier le 21 février 2024 à 10 ans d’emprisonnement dont 7 ans fermes, 1 million d’amende et au 1 franc symbolique à l’INF. Il a fait appel. Le 26 juin 2024, la chambre d’appel de la CRIET a confirmé la décision.

Pour la deuxième affaire, les faits remontent en février 2021 au quartier Djadjo, à Abomey-Calavi. Âgé de 48 ans, Raphaël Ahonon, maître maçon, a abusé d’une écolière de 12 ans. L’écolière rentrait des cours. Il a été interpellé par Raphaël sous prétexte d’une commission. Il a conduit la victime sur une terrasse et a abusé sexuellement d’elle. Poursuivi pour atteinte sexuelle sur mineure, il a été condamné le 19 avril 2021 à 24 mois de prison ferme. Il a fait appel, mais son recours a été rejeté pour dépôt hors délai.

A.A.A

26 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




