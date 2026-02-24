2 ans de prison ferme requis contre Schadrac Watowédé Houngnibo

:

Le parquet spécial de la CRIET a fait ses réquisitions le lundi 22 février 2026 dans le dossier de Shadrac Watowédé Houngnibo, le coordonnateur national de l’ONG Urgences panafricaines de Kemi Seba. Poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et harcèlement, le jeune militant politique risque deux (02) ans de prison ferme dans une affaire l’opposant à la Société immobilière et d’aménagement urbain (SImAU).

Vers une peine de prison ferme pour l’activiste Schadrac Watowédé Houngnibo. Lundi 22 février 2026, Shadrac Houngnibo, poursuivi par le parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour « diffusion de fausses nouvelles et harcèlement par le biais d’une communication électronique », s’est présenté devant les juges de la CRIET. Il est notamment reproché au prévenu d’avoir jeté de l’opprobre sur la SImAU dans le cadre de l’expropriation présumée de domaines à Togbin, dans la commune d’Abomey-Calavi.

Lors de cette nouvelle audience, le ministère public a demandé à la Cour de retenir dans les liens de prévention des faits de « fausses nouvelles et de harcèlement par le biais d’un système électronique ».

Selon le ministère public représenté par le premier substitut du procureur spécial près la CRIET, le prévenu Schadrac Watowédé Houngnibo a fait une vidéo pour manipuler l’opinion publique et pour se faire un nom. Pour ces faits, le parquet spécial de la CRIET a requis deux (02) ans de prison ferme et une amende d’un million FCFA.

Ses avocats ont plaidé la relaxe pure et simple de leur client Schadrac Watowédé Houngnibo. Le verdict du procès est attendu pour le lundi 9 mars 2026, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

