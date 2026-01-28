vendredi, 30 janvier 2026 -

Justice

2 ans de prison et 10 millions FCFA d’amendes requis contre Damien Dégbé




Au Bénin, deux ans de prison ferme et une amende de plusieurs millions ont été requis le mardi 27 janvier 2026 contre l’activiste Damien Dégbé. L’ex-président de l’Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin (UNSEB) est poursuivi par le parquet spécial de la CRIET pour des faits de harcèlement et d’incitation à la violence et à la rébellion.

Vers une peine de prison ferme pour l’ex-président de l’UNSEB devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Mardi 27 janvier 2026, le prévenu Damien Degbé a comparu devant les juges pour répondre des faits de « Harcèlement par voie numérique, incitation à la violence et à la rébellion ». L’homme est en détention préventive depuis octobre 2025 après son interpellation par la police républicaine.

Les faits reprochés à Damien Degbé sont liés à l’organisation de manifestations des élèves du Ceg Akpakpa Centre dont des mineurs contre une supposée présence de militaires français au Bénin ainsi que des publications dans le journal du Parti commmuniste du Bénin (PCB), « La Flamme ». À la barre, Damien Dégbé qui s’est présenté comme un journaliste ne nie pas les faits. Sa défense a été assurée par Me Aboubacar Baparapé.

Lors de l’audience, le ministère public représenté par la cinquième substitut du procureur spécial près la CRIET a demandé à la Cour de retenir le prévenu Damien Dégbé dans les liens de prévention des faits de « Harcèlement par voie numérique et d’incitation à la violence et à la rébellion ». Le parquet spécial près la CRIET a donc requis contre le prévenu deux ans de prison ferme et dix (10) millions FCFA d’amendes. Le verdict du procès est attendu pour le mardi 3 mars 2026, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

https://www.libre-express.bj/justice/4591/criet-2-ans-de-prison-et-10-millions-fcfa-damendes-requis-contre-damien-degbe-pour-harcelement-et-incitation-a-la-rebellion

28 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN




