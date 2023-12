2 agents de station-services jugés suite à un braquage

Deux agents en service à la station Bénin Pétro d’Agla/Hlazounto à Cotonou, ont comparu mardi 05 décembre 2023, au Tribunal de première instance de Cotonou, à la suite d’un braquage survenu en octobre dernier à la station-services.

Vol organisé ou braquage ? Le juge du Tribunal de première instance de Cotonou s’est prononcé sur la question lors de l’audience correctionnelle tenue, mardi 05 décembre 2023. Dans le dossier, deux agents de Bénin Pétro sont poursuivis par leur employeur à la suite d’un braquage perpétré sur le site de la société de distribution d’hydrocarbures à Agla/Hlazounto (Cotonou).

Les faits remontent à la nuit du 25 au 26 octobre 2023. Deux individus armés ont attaqué la station-services vers 1 heure du matin. Les hors-la-loi ont emporté la recette de la journée estimée à 1.100.000 FCFA après avoir enfermé l’agent de sécurité en poste au guichet automatique d’une banque installé sur le site, selon la version des agents.

Des faits que conteste leur employeur. Il s’agirait, selon celui-ci, d’un vol organisé et non d’un braquage.

Selon les déclarations d’un des prévenus à la barre, il a été constaté plus tard que les caméras de surveillance fonctionnaient mais n’ont rien enregistré au moment du braquage.

A la demande du Ministère public, le président du Tribunal a ordonné la comparution de l’employeur et l’agent de sécurité en service au moment des faits.

Le dossier a été renvoyé au 03 janvier 2024 pour continuation.

