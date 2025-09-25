2 Unités spéciales pour sécuriser biens culturels et sites balnéaires

Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola a reçu, mercredi 24 septembre 2025, les deux nouvelles unités spéciales de la Police républicaine dédiées à la protection du patrimoine culturel et des sites balnéaires.‎

‎Le Directeur Général de la Police républicaine, les commandants de l’Unité spéciale de protection des biens culturels et de l’Unité spéciale de protection des sites balnéaires - zones côtières ont rencontré, mercredi 24 septembre 2025, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts en compagnie des directeurs techniques du Ministère.

‎Face à ses hôtes, le ministre Jean-Michel Abimbola a souligné l’importance des investissements consentis pour faire du Bénin une destination sûre et prisée. Le Bénin investit près de 2 000 milliards de FCFA en quinze ans pour faire du pays une destination culturelle et touristique de référence en Afrique. « Ce niveau d’investissement public est inédit sur notre continent », a affirmé le ministre du Tourisme, de la culture et des arts.

‎D’ici 2030, le Bénin vise 4 millions de visiteurs par an. « Un seul visiteur déçu, c’est peut-être cinq ans de travail ruinés », a averti Jean-Michel Abimbola, soulignant l’importance de l’Unité spéciale de protection des biens culturels et de l’Unité spéciale de protection des sites balnéaires - zones côtières. Il a rappelé que la loi de 2021 sur la protection du patrimoine culturel prévoyait la création de ces unités. « À travers ces deux unités, nous allons avoir des protocoles de sécurité et sûreté des musées et des sites patrimoniaux », a expliqué le ministre. Pour Jean-Michel Abimbola, le tourisme est « un indicateur de développement ».

‎Le directeur général de la Police républicaine, Kokou Brice Allowanou, a présenté officiellement les deux commandants désignés à la suite de l’appropriation des textes réglementaires portant création desdites Unités. « Depuis 2016, le volet tourisme et culture a connu des réformes majeures… Il fallait que le volet sécurité accompagne », a-t-il expliqué.

‎Le commissaire Richard Akodandé, enseignant d’histoire et désormais commandant de l’unité spéciale de protection des biens culturels, a détaillé les premières actions menées depuis mars 2025. À ses côtés, le commissaire Rock Eriola a présenté les interventions de l’unité chargée de la surveillance des zones balnéaires.

‎La rencontre, suivie en visioconférence par Alain Godonou, chargé de mission du président aux patrimoines et aux musées, s’est achevée par une séance de travail.

