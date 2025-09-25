2 Unités spéciales pour sécuriser biens culturels et sites balnéaires

569 visites en ce moment
Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola a reçu, mercredi 24 septembre 2025, les deux nouvelles unités spéciales de la Police républicaine dédiées à la protection du patrimoine culturel et des sites balnéaires.
Le Directeur Général de la Police républicaine, les commandants de l’Unité spéciale de protection des biens culturels et de l’Unité spéciale de protection des sites balnéaires - zones côtières ont rencontré, mercredi 24 septembre 2025, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts en compagnie des directeurs techniques du Ministère.
Face à ses hôtes, le ministre Jean-Michel Abimbola a souligné l’importance des investissements consentis pour faire du Bénin une destination sûre et prisée. Le Bénin investit près de 2 000 milliards de FCFA en quinze ans pour faire du pays une destination culturelle et touristique de référence en Afrique. « Ce niveau d’investissement public est inédit sur notre continent », a affirmé le ministre du Tourisme, de la culture et des arts.
D’ici 2030, le Bénin vise 4 millions de visiteurs par an. « Un seul visiteur déçu, c’est peut-être cinq ans de travail ruinés », a averti Jean-Michel Abimbola, soulignant l’importance de l’Unité spéciale de protection des biens culturels et de l’Unité spéciale de protection des sites balnéaires - zones côtières. Il a rappelé que la loi de 2021 sur la protection du patrimoine culturel prévoyait la création de ces unités. « À travers ces deux unités, nous allons avoir des protocoles de sécurité et sûreté des musées et des sites patrimoniaux », a expliqué le ministre. Pour Jean-Michel Abimbola, le tourisme est « un indicateur de développement ».
Le directeur général de la Police républicaine, Kokou Brice Allowanou, a présenté officiellement les deux commandants désignés à la suite de l’appropriation des textes réglementaires portant création desdites Unités. « Depuis 2016, le volet tourisme et culture a connu des réformes majeures… Il fallait que le volet sécurité accompagne », a-t-il expliqué.
Le commissaire Richard Akodandé, enseignant d’histoire et désormais commandant de l’unité spéciale de protection des biens culturels, a détaillé les premières actions menées depuis mars 2025. À ses côtés, le commissaire Rock Eriola a présenté les interventions de l’unité chargée de la surveillance des zones balnéaires.
La rencontre, suivie en visioconférence par Alain Godonou, chargé de mission du président aux patrimoines et aux musées, s’est achevée par une séance de travail.
M. M.