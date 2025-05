2 911 milliards FCFA de dépôt mobile effectués en 2024

Au Bénin, les services financiers mobiles ont enregistré 2 911,23 milliards de francs CFA en dépôts, au cours de l’année 2024, selon des données de l’ARCEP-Bénin.

Les dépôts effectués via les services financiers mobiles au Bénin ont totalisé 2 911,23 milliards de francs CFA en 2024, soit une baisse de 15,13% par rapport à l’année précédente.

Les volumes des opérations de dépôt et de retrait d’espèces enregistrés auprès des trois fournisseurs de services financiers mobiles (MTN MOBILE MONEY, MOOV MONEY et CELTIIS CASH) sont respectivement estimés à 272,24 millions et à 242,55 millions en 2024.

Selon le rapport annuel d’activités 2024 de l’Arcep Bénin, ces opérations de rechargement de porte-monnaie électronique et de retrait d’espèces sont respectivement en hausse de 19,35% et de 12,51% par rapport à 2023, et représentent respectivement 10,8% et 9,7% du volume global des transactions enregistrées en 2024.

« Les transactions effectuées via la téléphonie mobile au Bénin sont relatives aux dépôts et retraits d’argent, aux achats de crédit téléphonique, aux transferts push et pull, aux paiements des salaires, aux paiements marchands, aux transferts P2P, aux transferts P2C et aux transferts internationaux entrants et sortants ».

« Le volume des transactions des services financiers mobiles est évalué à 2 512 millions de transactions en 2024, soit une moyenne journalière de 6,88 millions d’opérations. Comparé aux données de 2023, cet indicateur a connu une croissance de 21,15%.

Ce volume est constitué de 99,5% de transferts nationaux et de 0,5% de transferts internationaux ».

Chiffre d’affaires et part de marché

Le chiffre d’affaires des fournisseurs du service financier mobile est estimé à 64,2 milliards de francs CFA au 31 décembre 2024. Ce chiffre d’affaires a connu un accroissement de 22% par rapport à 2023.

Cette valeur de marché des services financiers mobiles est répartie entre les opérateurs avec 85,4% pour MTN MOBILE MONEY, 13,2% pour MOOV MONEY et CELTIIS CASH 1,4%.

