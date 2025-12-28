2,4 tonnes de drogue retrouvées dans une véhicule abandonné

Les douanes béninoises ont procédé, samedi 27 décembre 2025, à une saisie record de drogue à Bétérou, dans la commune de Tchaourou.

Un véhicule immatriculé APP 382 YJ a été intercepté, samedi 27 décembre 2025 vers 11h30mn à Bétérou, par les agents du Service régional de lutte contre la fraude du Borgou et de l’Alibori.

Les occupants ont immédiatement pris la fuite, abandonnant le véhicule et un téléphone portable sur place.

Transporté au commissariat de Bétérou pour inspection, le véhicule a révélé des cachettes soigneusement aménagées. À l’intérieur, les douaniers ont découvert 4 579 boules de stupéfiants, représentant un poids total de 2 450,61 kilogrammes, l’une des saisies les plus importantes réalisées dans la région.

Les produits ont été reconditionnés dans 92 sacs avant d’être transférés à l’Office central de répression du trafic illicite de drogues (OCERTID) pour expertise.

Une enquête judiciaire a été ouverte pour identifier les responsables et déterminer l’origine de la cargaison.

