dimanche, 28 décembre 2025 -

1375 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Trafic illicite

2,4 tonnes de drogue retrouvées dans une véhicule abandonné




Les douanes béninoises ont procédé, samedi 27 décembre 2025, à une saisie record de drogue à Bétérou, dans la commune de Tchaourou.

Un véhicule immatriculé APP 382 YJ a été intercepté, samedi 27 décembre 2025 vers 11h30mn à Bétérou, par les agents du Service régional de lutte contre la fraude du Borgou et de l’Alibori.

Les occupants ont immédiatement pris la fuite, abandonnant le véhicule et un téléphone portable sur place.

Transporté au commissariat de Bétérou pour inspection, le véhicule a révélé des cachettes soigneusement aménagées. À l’intérieur, les douaniers ont découvert 4 579 boules de stupéfiants, représentant un poids total de 2 450,61 kilogrammes, l’une des saisies les plus importantes réalisées dans la région.

Les produits ont été reconditionnés dans 92 sacs avant d’être transférés à l’Office central de répression du trafic illicite de drogues (OCERTID) pour expertise.

Une enquête judiciaire a été ouverte pour identifier les responsables et déterminer l’origine de la cargaison.
M. M. 

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

28 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




La police récupère un véhicule volé, les suspects en fuite


28 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un véhicule volé au domicile d’un particulier à Godomey a été retrouvé (…)
Lire la suite

L’ex femme de Kemi Seba mise sous convocation à la Criet


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Présentée au procureur spécial près la Cour de répression des (…)
Lire la suite

Le gouvernement prend en charge la réparation des dommages de la mutunerie


26 décembre 2025 par Marc Mensah
Réuni en Conseil extraordinaire des ministres, ce vendredi 26 décembre (…)
Lire la suite

Le député Soumaïla Sounon Boké en prison


24 décembre 2025 par Marc Mensah
Le député Soumaïla Sounon Boké, élu de la 2ᵉ circonscription électorale (…)
Lire la suite

Une ex-épouse de Kèmi Séba interpellée


22 décembre 2025 par Marc Mensah
Dame Ogunrube Nziki connue sous le nom de Natou Pedro Sakombi et (…)
Lire la suite

Hosée Houngnibo recouvre la liberté


22 décembre 2025 par Marc Mensah
Hosée Houngnibo, coordonnateur national du mouvement OB26, a été relaxé (…)
Lire la suite

2 individus interpellés sur une moto volée ‎


20 décembre 2025 par Marc Mensah
‎L’équipe de patrouille du commissariat de l’arrondissement de Zèko (…)
Lire la suite

17 kg de chanvre indien et 3 motos saisis


20 décembre 2025 par Marc Mensah
Le commissariat de Pahou a démantelé deux ghettos, jeudi 18 décembre (…)
Lire la suite

Candide Azannaï attendu à la CRIET


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le président du parti Restaurer l’espoir, Candide Azannaï, est attendu (…)
Lire la suite

Des armes des munitions découvertes chez un individu à Djougou


17 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Kolokondé, une localité de la commune de Djougou, la Police (…)
Lire la suite

Ce que risquent les mutins et les civils complices


17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Des mutins et civils ont été interpellés par les forces de sécurité (…)
Lire la suite

Constantin Amoussou condamné à 8 ans de prison pour viol sur mineure


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’écrivain et chroniqueur littéraire, Constantin Amoussou a été (…)
Lire la suite

Candide Azannaï passe en garde à vue


14 décembre 2025 par Marc Mensah
Candide Azannaï, président du parti d’opposition Restaurer l’Espoir (…)
Lire la suite

Les premiers éléments de l’Enquête judiciaire toujours en attente


14 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 7 décembre 2025, un groupuscule de soldats a tenté de renverser (…)
Lire la suite

60 kg de chanvre indien saisi, 1 suspect en fuite


13 décembre 2025 par Marc Mensah
La police a saisi environ 60 kilogrammes de chanvre indien, la semaine (…)
Lire la suite

70 emballages de chanvre indien saisis à Illara


11 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Illara, une localité du département du Plateau, la Police (…)
Lire la suite

Les candidats retenus pour les tests psychotechniques de l’Armée de l’air


11 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme du test de présélection organisé le 29 novembre 2025, (…)
Lire la suite

En image, l’arrestation du commissaire Landry Bignon D Kindjanhoundé


10 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le commissaire de police Landry Bignon Delcoz Kindjanhoundé à l’origine (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires