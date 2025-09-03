2.319 postes à pourvoir pour les AME du primaire

Un test de sélection pour recruter des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) du primaire au titre de la rentrée scolaire 2025-2026 a été annoncé, mercredi 03 septembre 2025, en Conseil des ministres.

Le gouvernement a annoncé l’organisation d’un test de sélection des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) du primaire), afin de combler le déficit d’enseignants pour l’année scolaire 2025-2026.

Selon le Conseil des ministres de ce 03 septembre, « le déploiement de 2.319 AME sera nécessaire pour maintenir la norme d’un enseignant par classe et favoriser un bon déroulement des activités académiques ». Or, la base actuelle ne dispose plus de suffisamment de candidats disponibles pour répondre à ces besoins.

Le test concernera les titulaires du certificat d’aptitude pédagogique, du certificat élémentaire d’aptitude pédagogique option enseignement primaire, ou du baccalauréat.

L’initiative vise à renforcer la qualité du système éducatif et à assurer la continuité des apprentissages dans les écoles primaires.

M. M.

3 septembre 2025 par ,