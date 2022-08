2,3 % de taux d’inflation en juin 2022 au Bénin

Le niveau général des prix au Bénin a baissé de 0,4 % en juin 2022 par rapport au mois de mai 2022. Le taux d’inflation au niveau national est ressorti à 2,3 %.

En moyenne annuelle, le taux d’inflation en juin 2022 s’est établi à 2,3 % soit une baisse de 0,6 point de pourcentage par rapport au mois de mai 2022 (2,9 %) selon la note d’analyse de l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) au sein de l’UEMOA. Le niveau général des prix à la consommation en juin 2022 a baissé de 0,4 % pour se situer à 106, 4 contre 106,8 au mois de mai 2022. Comparé à mars 2022 et à juin 2021, l’indice a respectivement augmenté de 1,1% et diminué de 2,6%.

La baisse de l’indice global en juin 2022 est imputable à la chute du niveau des prix des produits des fonctions : « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (-1,5%), « Biens et services divers » (-0,4%) et « Boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants » (-0,2%).

« L’analyse de l’évolution mensuelle du niveau général des prix selon la volatilité des prix ou des quantités des biens et services, indique que la diminution des prix émane essentiellement de la baisse de niveau de prix des produits frais de 3,5% et des hors produits frais et énergie de 0,2% », renseigne la note d’analyse de l’UEMOA. Le niveau des prix des produits locaux diminué de 1,7%.

L’augmentation du niveau des prix en glissement annuel est due principalement à la régression du niveau des prix des fonctions pour les « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (-9,0%), « Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » (-0,3%) et Communication (-0,2%).

Dans l’ensemble des huit Etats de l’UEMOA, l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) au mois de juin 2022 affiche un niveau de 117,3, soit une hausse de 1,4% par rapport à son niveau de mai 2022. L’évolution de l’indice régional est portée par la hausse du niveau général des prix dans la quasi-totalité des Etats membres de l’Union : 2,2% en Côte d’Ivoire, 2,1% en Guinée-Bissau, 2,0% au Burkina Faso, 1,9% au Sénégal, 0,5% au Mali et au Togo, 0,4% au Niger et -0,4% au Bénin.

Au niveau régional, le taux d’inflation en moyenne annuelle au mois de juin 2022 est de 5,5%. Par ordre décroissant les taux d’inflation sont de 9,0% au Burkina Faso, 7,0% au Togo, 6,7% au Mali, 6,1% en Guinée-Bissau, 5,0% au Sénégal, 4,7% en Côte d’Ivoire, 4,6% au Niger et 2,3% au Bénin.

