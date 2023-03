2 000 délégués de 30 pays pour discuter de l’avenir de l’éducation

Le British Council a tenu sa conférence annuelle « Schools Now ! » qui a rassemblé plus de 2 000 responsables de l’éducation et professionnels des écoles partenaires du British Council à travers le monde, pour discuter des dernières innovations en matière d’enseignement et d’apprentissage dans le domaine de l’éducation internationale.

Schools Now !

La conférence « Schools Now ! » dont le thème était « Transformer les écoles : le leadership à tous les niveaux », a permis de se pencher sur le leadership efficace au sein des communautés scolaires par le biais de présentations, de tables rondes et d’ateliers. Les délégués ont découvert l’importance de former des élèves leaders et de favoriser des parcours professionnels vers le leadership.

Yvette Hutchinson, consultante principale du programme mondial pour les écoles du British Council, a évoqué la promotion du leadership à tous les niveaux dans les écoles afin de favoriser une culture inclusive, qui encourage les talents et distribue efficacement le leadership au sein du personnel. Cette approche permet de créer un environnement sûr et enrichissant où les élèves auront confiance en eux et développeront leurs propres compétences de leadership qui les aideront à l’école et tout au long de leur vie. Elle a également évoqué le fait qu’un leadership efficace est plus important pour les écoles que jamais auparavant, alors que nous sortons de la pandémie.

La conférence était un événement hybride, qui a réuni 300 délégués en personne à Dubaï et 1 700 participants virtuels du monde entier. Ce format unique a permis aux participants de différentes régions et cultures d’échanger davantage d’idées, de points de vue et de bonnes pratiques. Parmi les invités spéciaux de la conférence figurait Son Excellence Patrick Moody, ambassadeur britannique aux Émirats arabes unis.

Les orateurs principaux et les animateurs d’ateliers venus d’Égypte, de Jordanie, du Nigeria, du Pakistan, du Pérou, d’Espagne et du Royaume-Uni ont contribué à la richesse et à la diversité des discussions.

Sir Mark Grundy, PDG de Shireland Collegiate Academy Trust, qui a tenu le premier discours, a abordé la question de la fidélisation de notre meilleur personnel et de l’atteinte des niveaux de réussite les plus élevés et les plus spécifiques pour nos jeunes. Le professeur Eman Gaad, doyen de la faculté d’éducation et professeur d’éducation spéciale et inclusive à l’université britannique de Dubaï (BUiD), a parlé des perceptions du leadership éducatif en matière d’inclusion. D’autres interventions ont porté sur le développement de leaders étudiants du 21e siècle et sur le développement du leadership à différents niveaux de la communauté scolaire.

Simon Higgins, responsable mondial des examens scolaires au British Council, a déclaré : « Nous avons été ravis d’accueillir à Dubaï notre huitième événement phare annuel, la conférence mondiale "Schools Now !". Le thème de cette année, "Le leadership à tous les niveaux", a permis aux chefs d’établissement de réfléchir aux défis auxquels ils sont confrontés quotidiennement dans un monde post-pandémie, et d’explorer les moyens de développer le leadership dans l’ensemble de l’établissement afin de mieux soutenir le personnel, les élèves et la communauté au sens large. »

Mark Walker, directeur de l’anglais et des examens au British Council, a souligné l’importance de réunir des responsables de l’éducation du monde entier pour partager des idées, des bonnes pratiques et des perspectives : « Au British Council, nous souhaitons vivement changer des vies. Nous travaillons main dans la main avec les individus pour les aider à acquérir les compétences, la confiance et les relations dont ils ont besoin pour transformer leur vie et façonner un monde meilleur. De l’apprentissage de l’anglais à l’obtention de qualifications reconnues au niveau international, nous nous engageons à aider nos partenaires à créer des réseaux, à explorer des idées créatives et à accéder à une éducation de haute qualité. »

Au niveau mondial, les écoles partenaires du British Council travaillent avec plus de 2 000 écoles, soutiennent plus de 100 000 enseignants et accompagnent près d’un million d’élèves. Avec des participants venus des Amériques, d’Europe, d’Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, d’Asie du Sud et d’Asie de l’Est, cet événement véritablement mondial contribue à soutenir la mission du British Council, qui consiste à établir des liens, à favoriser la compréhension et à instaurer la confiance par le biais de l’éducation.

