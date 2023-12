1ère comparution pour Donald AKAKPO et ses coaccusés

Le directeur général de l’Office béninois de sports scolaires et universitaire (OBSSU), Donald ACAKPO et les personnes poursuivies dans le dossier de détournement de fonds publics dans la structure qu’il dirige, ont comparu ce lundi 18 décembre 2023 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Le ministère public au cours de cette première audition, a demandé à la juridiction spéciale de se déclarer incompétente.

Le directeur général de l’OBSSU, son comptable et un 3e accusé dans le dossier de détournement de fonds publics ont comparu ce lundi 18 décembre 2023. Donald ACAKPO et ses deux coaccusés sont inculpés par le parquet spécial pour des faits présumés de détournement de deniers publics, de blanchiment de capitaux et d’escroquerie. Le préjudice du détournement porte sur un montant estimé à 2,5 milliards de FCFA.

Au cours de l’audience de ce lundi, le DG de l’OBSSU et son comptable ont plaidé non coupable. Le 3e accusé quant à lui, a reconnu les faits d’escroquerie mais a rejeté les faits de complicité de détournement et de blanchiment de capitaux.

Le ministère public au cours de cette première audience a requis l’incompétence de la CRIET. Les faits reprochés à Donald ACAKPO et ses deux coaccusés seraient de nature criminelle. Le délibéré sur l’incompétence de la CRIET dans ce dossier est renvoyé au 15 janvier 2024.

18 décembre 2023 par