Soutien au football béninois

1XBET facilite le déplacement des Guépards avec un bus flambant neuf




La société de pari sportif, 1XBET a signé un accord de partenariat avec la Fédération béninoise de football (FBF), ce vendredi 14 novembre 2025. Un bus flambant neuf de 53 places a été officiellement remis aux responsables de la fédération dans le cadre de cette collaboration qui s’annonce très fructueuse.

1XBET devient supporter des Guépards du Bénin. La société de pari sportif a réaffirmé au cours d’une cérémonie de remise de bus, son engagement et sa détermination à soutenir le sport béninois, et le football en particulier.

Le sport, une école de discipline, de courage et d’unité
Pour la directrice générale de 1XBET Bénin, Bataille MAIKA, le sport est bien plus qu’un simple jeu de divertissement. « C’est une école de discipline, de courage et d’unité. C’est aussi un puissant vecteur de cohésion et de fierté nationale », a-t-elle souligné réaffirmant son engagement à accompagner la fédération et les joueurs dans leurs efforts visant à hisser plus haut, les couleurs nationales. En offrant ce bus, 1XBET selon sa directrice générale, entend améliorer les conditions des athlètes et encourager la jeunesse à « croire en ses rêves ». « Nous savons que chaque victoire, chaque match, mais aussi chaque déplacement demande de l’énergie, de la détermination et une logistique très solide », a fait observer Bataille MAIKA, évoquant l’importance de ce premier geste qui s’inscrit non seulement dans une vision globale de promotion et d’accompagnement du sport local et des institutions nationales, mais aussi de contribution active au développement socio-économique du pays.

S’adressant aux joueurs, ambassadeurs de la Nation, elle les a exhortés à porter le bus mis à leur disposition comme « un symbole d’unité, de motivation, mais aussi d’excellence ».
Le président de la FBF, Mathurin de CHACUS s’est réjoui du don offert par 1XBET qui d’après lui, s’inscrit dans les actions de renouvellement du parc automobile de la FBF, et visant à offrir davantage de confort aux différentes sélections nationales. Exprimant ses remerciements à toutes les personnes ayant contribué à la concrétisation du partenariat avec 1XBET, il a rassuré faire un usage « exemplaire » du bus. Le président de la FBF n’a pas manqué d’adresser ses remerciements à l’ex capitaine des Guépards, Stéphane SESSEGNON, ambassadeur de 1XBET, pour son engagement et son rôle déterminant pour la concrétisation de ce partenariat. Il a exhorté à l’occasion, les autres entreprises de la place à rejoindre la fédération qu’il préside aux fins d’unir les forces pour poursuivre le développement et le rayonnement du football béninois.
Ce partenariat qui intervient à quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc 2025), est d’une importance capitale pour la sélection nationale qui s’apprête à affronter les différentes équipes avec beaucoup de détermination.

Quelques images

F. A. A.

18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




