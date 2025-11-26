mercredi, 26 novembre 2025 -

783 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Prévisions budgétaires

198 milliards FCFA pour le bien-être des Béninois en 2026




Les crédits alloués au ministère de la santé pour le compte de l’année 2026, s’élèvent à 198.054.000.000 de francs CFA, contre 150,11 milliards de francs CFA en 2025, soit une augmentation de 47,943 milliards francs CFA.

Face aux députés de la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale, le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin a défendu le budget de son ministère pour l’année 2026. Il s’établit à la somme de 198.054.000.000 de francs CFA, et connait une augmentation de 32%, due à une hausse des dépenses d’investissement qui ont augmenté de 28,97%.
Selon le document soumis à la représentation nationale, 72,989 milliards francs CFA des crédits, soit 36,85% sont destinés aux divers programmes de soutien ; 21,718 milliards francs CFA pour la prévention et la sécurité sanitaire ; et 103,346 milliards francs CFA, soit 52,18% pour l’offre et l’accès aux soins. Il est élaboré conformément aux orientations contenues dans divers plans, à savoir, le Plan national de développement, du Plan national de développement sanitaire et des grandes orientations du Programme d’actions du gouvernement (Pag 2021-2026).
Les priorités contenues dans le document de budget visent l’amélioration de la qualité des soins, la construction d’infrastructures sanitaires modernes et conformes à travers tout le pays, le renforcement de la qualité des services de soins de santé primaires, la santé communautaire, l’amélioration de la santé de la mère, du nouveau-né, de l’adolescent et la nutrition et le renforcement des ressources humaines qualifiées, etc.

Plusieurs programmes en vue
Au titre des programmes, il est prévu en 2026 :
 le recrutement de 548 agents contractuels de droit public de collectivités territoriales décentralisées (2ème cohorte),
 la poursuite de la délégation de compétences en cardiologie interventionnelle, en réadaptation cardiaque,
 le démarrage effectif des premières interventions chirurgicales au Chic,
 la poursuite de l’élaboration de la politique de sécurité des systèmes d’information du ministère et du plan intégré de santé numérique,
 la mise en place du Centre numérique du suivi du système de santé, la poursuite de la formation des médecins et paramédicaux en diverses spécialités,
 l’organisation de la Campagne de distribution de masse des moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action ;
 la mise aux normes des formations sanitaires et la modernisation de leur plateau technique en vue du démarrage effectif de l’Assurance maladie obligatoire,
 la poursuite des opérations de lutte contre les produits de santé de qualité inférieure ou falsifiés,
 le renforcement de la disponibilité des produits sanguins sécurisés et leur accessibilité,
 la poursuite de la prévention et la prise en charge des maladies non transmissibles et transmissibles, la surveillance sanitaire, la gestion des épidémies et la couverture sanitaire des grands événements,
 les travaux de construction et d’équipement des hôpitaux de zone, et plusieurs autres infrastructures sanitaires dans plusieurs localités,
 la réhabilitation complète et l’équipement de plusieurs infrastructures sanitaires de référence,
 la mise en place d’une Unité de médecine nucléaire au Centre Hospitalier International de Calavi,
 la construction ou la réhabilitation et l’équipement de 14 centres de santé, etc.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

26 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Le ministre Hounkpatin rassure sur les cas d’infections respiratoires


4 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin rassure sur la (…)
Lire la suite

SM le Roi inaugure des infrastructures sanitaires de pointe à Rabat et (…)


4 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de Son Altesse Royale le (…)
Lire la suite

Un 2e scanner de 64 barrettes mis en service au CNHU


3 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Centre hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de (…)
Lire la suite

La Guinée ouvre la voie à un modèle équitable et durable


26 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
La République de Guinée accueillera, le mercredi 19 novembre 2025, au (…)
Lire la suite

Cotonou accueille un colloque pour des solutions durables en SSR


25 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’hôtel Azalaï de Cotonou abrite du 27 au 29 octobre 2025, le Colloque (…)
Lire la suite

Mercy ships annonce 2000 opérations chirurgicales au Bénin


15 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une délégation de l’organisation internationale Mercy ships, était au (…)
Lire la suite

Voici les membres du CA du CNHU-HKM


27 septembre 2025 par Marc Mensah
Voici les nouveaux membres du Conseil d’Administration (CA) du Centre (…)
Lire la suite

La Fondation Gates élargit l’accès au lénacapavir


26 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Des millions de personnes supplémentaires à risque de contracter le VIH (…)
Lire la suite

L’armée au chevet des populations avec une campagne médicale gratuite


25 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’armée béninoise à travers la Direction de la participation des armées (…)
Lire la suite

Effets secondaires des contraceptives : L’autre cauchemar des femmes


13 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Contrôler sa fécondité, c’est-à-dire limiter ou espacer les naissances (…)
Lire la suite

Le Manifeste 2025 lancé au Maroc le 4 septembre


31 août 2025 par Ignace B. Fanou
African Global Health et Diplomatic Courier organisent, les 4 et 5 (…)
Lire la suite

‘’Le traitement du cancer de la prostate existe au Bénin’’


27 août 2025 par Ignace B. Fanou
Au Bénin, la prostate représente 25 à 30% de tous les cancers (…)
Lire la suite

L’Hôpital de jour d’oncologie du CHIC inauguré


13 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Hôpital de Jour d’oncologie du Centre hospitalier international de (…)
Lire la suite

Policiers et douaniers formés contre les faux médicaments vétérinaires


24 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les éléments de la Police républicaine et de la Douane béninoise (…)
Lire la suite

Un dispositif pour la sécurité des patients au Bénin


23 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
En Conseil des ministres ce mercredi 23 juillet 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

L’OMS lance une initiative pour augmenter les taxes sur les produits nocifs


4 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a lancé ce mercredi 2 juillet (…)
Lire la suite

Le capital humain de la CDC donne de son sang pour sauver des vies


1er juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
La Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) a organisé, (…)
Lire la suite

Voici les tarifs des consultations et examens au CHIC


19 juin 2025 par Marc Mensah
Le Centre Hospitalier International de Calavi (CHIC) propose des (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires