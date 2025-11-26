198 milliards FCFA pour le bien-être des Béninois en 2026

Les crédits alloués au ministère de la santé pour le compte de l’année 2026, s’élèvent à 198.054.000.000 de francs CFA, contre 150,11 milliards de francs CFA en 2025, soit une augmentation de 47,943 milliards francs CFA.

Face aux députés de la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale, le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin a défendu le budget de son ministère pour l’année 2026. Il s’établit à la somme de 198.054.000.000 de francs CFA, et connait une augmentation de 32%, due à une hausse des dépenses d’investissement qui ont augmenté de 28,97%.

Selon le document soumis à la représentation nationale, 72,989 milliards francs CFA des crédits, soit 36,85% sont destinés aux divers programmes de soutien ; 21,718 milliards francs CFA pour la prévention et la sécurité sanitaire ; et 103,346 milliards francs CFA, soit 52,18% pour l’offre et l’accès aux soins. Il est élaboré conformément aux orientations contenues dans divers plans, à savoir, le Plan national de développement, du Plan national de développement sanitaire et des grandes orientations du Programme d’actions du gouvernement (Pag 2021-2026).

Les priorités contenues dans le document de budget visent l’amélioration de la qualité des soins, la construction d’infrastructures sanitaires modernes et conformes à travers tout le pays, le renforcement de la qualité des services de soins de santé primaires, la santé communautaire, l’amélioration de la santé de la mère, du nouveau-né, de l’adolescent et la nutrition et le renforcement des ressources humaines qualifiées, etc.

Plusieurs programmes en vue

Au titre des programmes, il est prévu en 2026 :

– le recrutement de 548 agents contractuels de droit public de collectivités territoriales décentralisées (2ème cohorte),

– la poursuite de la délégation de compétences en cardiologie interventionnelle, en réadaptation cardiaque,

– le démarrage effectif des premières interventions chirurgicales au Chic,

– la poursuite de l’élaboration de la politique de sécurité des systèmes d’information du ministère et du plan intégré de santé numérique,

– la mise en place du Centre numérique du suivi du système de santé, la poursuite de la formation des médecins et paramédicaux en diverses spécialités,

– l’organisation de la Campagne de distribution de masse des moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action ;

– la mise aux normes des formations sanitaires et la modernisation de leur plateau technique en vue du démarrage effectif de l’Assurance maladie obligatoire,

– la poursuite des opérations de lutte contre les produits de santé de qualité inférieure ou falsifiés,

– le renforcement de la disponibilité des produits sanguins sécurisés et leur accessibilité,

– la poursuite de la prévention et la prise en charge des maladies non transmissibles et transmissibles, la surveillance sanitaire, la gestion des épidémies et la couverture sanitaire des grands événements,

– les travaux de construction et d’équipement des hôpitaux de zone, et plusieurs autres infrastructures sanitaires dans plusieurs localités,

– la réhabilitation complète et l’équipement de plusieurs infrastructures sanitaires de référence,

– la mise en place d’une Unité de médecine nucléaire au Centre Hospitalier International de Calavi,

– la construction ou la réhabilitation et l’équipement de 14 centres de santé, etc.

